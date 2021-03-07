Эксперт: Блэйк Гриффин не в состоянии прыгать, он не может играть в защите

Известный обозреватель Крис Бруссард поделился мнением о потенциале тяжёлого форварда Блэйка Гриффина, который в скором времени станет свободным агентом.

«Блэйк Гриффин перестал прыгать. Не ожидал, что когда-нибудь это произнесу. Но он единственный игрок в лиге ростом 2 метра или более, который совершил как минимум 150 бросков с игры, но при этом не сделал ни одного данка.

Он не в состоянии прыгать, не в состоянии играть в защите. Операции на колене сказались на его умении совершать качественные броски. Полагаю, он разочарует команду. Не стоит надеяться, что с его приходом что-то изменится», – сказал Бруссард в эфире программы «Speak for Yourself».



Гриффин не играл в НБА с 13 февраля по договорённости с клубом. «Пистонс» пытались обменять игрока, но не нашли вариант сделки и были вынуждены выкупать контракт. В нынешнем сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи.