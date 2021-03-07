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Экс-работник «Финикса» объяснил, почему клуб не выбрал Дончича под первым номером драфта

Экс-работник «Финикса» объяснил, почему клуб не выбрал Дончича под первым номером драфта
Баскетбол / НБА 0
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Бывший скаут «Финикс Санз» Антонио Уильямс объяснил причины, по которым клуб выбрал первым номером на драфте НБА 2018 года Деандре Эйтона, а не Луку Дончича.

«Эйтон делал невероятные вещи. Его можно было поднять в любой момент с кровати, и он вытворял такие вещи, учитывая свои габариты! Его атлетизм, его ловкость и его габариты позволяли делать крутые вещи, причём, в любой момент. Конечно, мы знали, что Лука будет хорош, что Трэй будет хорош. Но, повторю, мы смотрели на Эйтона и понимали, что он одарён настолько, что может встать с кровати и начать делать серьёзные вещи. Такое, чего у нас в составе никто не делал», — приводит слова Антонио Уильямса Essentially Sports.

Напомним, на драфте 2018 года Деандре Эйтон был выбран под первым номером, а Лука дончич — под третьим.

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