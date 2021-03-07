Экс-работник «Финикса» объяснил, почему клуб не выбрал Дончича под первым номером драфта

Бывший скаут «Финикс Санз» Антонио Уильямс объяснил причины, по которым клуб выбрал первым номером на драфте НБА 2018 года Деандре Эйтона, а не Луку Дончича.
«Эйтон делал невероятные вещи. Его можно было поднять в любой момент с кровати, и он вытворял такие вещи, учитывая свои габариты! Его атлетизм, его ловкость и его габариты позволяли делать крутые вещи, причём, в любой момент. Конечно, мы знали, что Лука будет хорош, что Трэй будет хорош. Но, повторю, мы смотрели на Эйтона и понимали, что он одарён настолько, что может встать с кровати и начать делать серьёзные вещи. Такое, чего у нас в составе никто не делал», — приводит слова Антонио Уильямса Essentially Sports.
Напомним, на драфте 2018 года Деандре Эйтон был выбран под первым номером, а Лука дончич — под третьим.
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