ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей в 34 очка

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный ЦСКА принимал «Цмоки-Минск». Хозяева паркета успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей 11 очков — 27:16.
Во второй четверти хозяевам удалось увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли при счёте 49:29 в пользу московского клуба.
В третьей четверти ЦСКА вновь оказался сильнее, фактически превратив заключительную четверть в простую формальность — перед четвёртой десятиминуткой счёт на табло был 78:47. В заключительной четверти сильнее вновь оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 101:67.
Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, записавший на свой счёт 15 очков. В составе гостей 14 очков набрал Андрей Рогозенко.
- 7 марта 2021
-
16:52
-
16:01
-
14:53
-
13:47
-
12:57
-
11:51
-
10:54
-
10:28
-
08:39
-
00:53
- 6 марта 2021
-
23:54
-
21:40
-
21:05
-
19:39
-
18:47
-
17:27
-
16:59
-
15:59
-
14:36
-
13:50
-
12:38
-
11:27
-
09:59
-
08:40
-
08:36
-
00:58
- 5 марта 2021
-
23:25
-
22:25
-
21:46
-
21:28
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
19:02
-
17:51