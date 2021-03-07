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ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей в 34 очка

ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей в 34 очка
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный ЦСКА принимал «Цмоки-Минск». Хозяева паркета успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей 11 очков — 27:16.

Во второй четверти хозяевам удалось увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли при счёте 49:29 в пользу московского клуба.

В третьей четверти ЦСКА вновь оказался сильнее, фактически превратив заключительную четверть в простую формальность — перед четвёртой десятиминуткой счёт на табло был 78:47. В заключительной четверти сильнее вновь оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 101:67.

Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, записавший на свой счёт 15 очков. В составе гостей 14 очков набрал Андрей Рогозенко.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
101 : 67
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
ЦСКА: Фойгтман - 15, Эрик - 12, Боломбой - 10, Курбанов - 10, Лундберг - 10, Хэкетт - 10, Ухов - 8, Хоменко - 8, Клайберн - 5, Кочергин - 5, Антонов - 4, Хиллиард - 4
Цмоки-Минск: Рогозенко - 14, Близнюк - 11, Лейманис - 9, Веремеенко - 8, Борисевич - 7, Пустогвар - 6, Белянков - 4, Дуду - 4, Кук - 2, Стабровский - 2, Викентьев, Стубеда
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