ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» с разницей в 34 очка

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный ЦСКА принимал «Цмоки-Минск». Хозяева паркета успешно начали встречу, поведя в счёте после первой четверти с разницей 11 очков — 27:16.



Во второй четверти хозяевам удалось увеличить преимущество — на большой перерыв команды ушли при счёте 49:29 в пользу московского клуба.



В третьей четверти ЦСКА вновь оказался сильнее, фактически превратив заключительную четверть в простую формальность — перед четвёртой десятиминуткой счёт на табло был 78:47. В заключительной четверти сильнее вновь оказались хозяева. Итоговый счёт встречи — 101:67.



Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Фойгтман, записавший на свой счёт 15 очков. В составе гостей 14 очков набрал Андрей Рогозенко.