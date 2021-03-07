«Эфес» после разгрома ЦСКА впервые проиграл в чемпионате, пропустив 103 очка от середняка

В Афьонкарахисаре завершился матч 23-го тура регулярного чемпионата Турецкой Суперлиги. Середняк первенства «Афьон Беледие» принимал лидера «Анадолу Эфес», который проводил первую встречу после громкой победы в Евролиге над ЦСКА (100:70).

Фавориты встречи выиграли первую четверть — 24:22. Но в дальнейшем упустили инициативу. К большому перерыву «Анадолу Эфес» уже минимально уступал — 51:52, а в третьей четверти набрал всего 7 очков, отпустив соперников в двузначный отрыв — 58:72. В итоге «Афьон Беледие» оформил победу со счётом 103:85. У победителей отметился мексиканец Франсиско Крус, набравший 22 очка. У «Анадолу Эфес» 18 баллов записал в актив Джанан Муса.

Отметим, что поражение, полученное после победы над ЦСКА, стало первым для «Анадолу Эфес» в нынешнем сезоне чемпионата Турции.

Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Anadolu Efes Spor Kulübü.