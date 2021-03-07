Эргин Атаман вышел из себя и был удалён в матче чемпионата Турции
Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман вышел из себя в матче регулярного чемпионата Турецкой Суперлиги с «Афьон Беледие». В результате опытный специалист был дисквалифицирован. Эпизод произошёл в ходе третьей четверти.
Эпизод можно посмотреть на странице Tivibu Spor в «Твиттере». Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu.
Встреча завершилась сенсационной победой середняка чемпионата «Афьон Беледие». Это поражение стало первым для «Анадолу Эфес» в нынешнем сезоне чемпионата Турции. Отметим, что оно случилось сразу после громкой победы стамбульцев в регулярном чемпионате Евролиги. В мид-уик «Анадолу Эфес» на домашней арене разгромил московский ЦСКА — 100:70, нанеся «армейцам» крупнейшее поражение в истории клуба в Евролиге.
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