Блэйк Гриффин определился с новым клубом после отчисления из «Детройта»

Тяжёлый форвард Блэйк Гриффин покинул рынок отказов и согласовал контракт с «Бруклин Нетс» до конца текущего сезона, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн.
В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.
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