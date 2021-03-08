«Химки» в гостях обыграли «Зенит»

В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» принимал «Химки». Встреча закончилась победой гостей со счётом 81:78.

Первая четверть прошла с небольшим преимуществом подмосковного клуба, который оторвался на три очка. К большому перерыву хозяева сумели сократить отставание до двух очков. Далее «Зенит» в третьей десятиминутке даже вышел вперёд, но последняя четверть осталась за «Химками», которые добились итоговой победы.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, набравший 22 очка. У «Зенита» лучшим был Джордан Мики, в его активе 20 очков.

«Зенит» потерпел уже второе поражение в трёх последних матчах турнира. «Химки» одержали третью победу в пяти последних матчах.