«Химки» в гостях обыграли «Зенит»
В Санкт-Петербурге завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» принимал «Химки». Встреча закончилась победой гостей со счётом 81:78.
Первая четверть прошла с небольшим преимуществом подмосковного клуба, который оторвался на три очка. К большому перерыву хозяева сумели сократить отставание до двух очков. Далее «Зенит» в третьей десятиминутке даже вышел вперёд, но последняя четверть осталась за «Химками», которые добились итоговой победы.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Зенита» Алекс Пойтресс, набравший 22 очка. У «Зенита» лучшим был Джордан Мики, в его активе 20 очков.
«Зенит» потерпел уже второе поражение в трёх последних матчах турнира. «Химки» одержали третью победу в пяти последних матчах.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 марта 2021, понедельник. 13:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
78 : 81
Химки
Химки, Россия
Зенит: Пойтресс - 22, Пангос - 16, Томас - 13, Понитка - 11, Зубков - 6, Фридзон - 5, Бэрон - 3, Пушков - 2, Захаров, Трушкин, Хвостов, Холлинс
Химки: Мики - 20, Макколум - 16, Моня - 12, Воронов - 9, Валиев - 5, Зайцев - 5, Понкрашов - 5, Карасёв - 4, Вяльцев - 3, Шарапов - 2, Касаткин, Клюев
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