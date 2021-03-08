Андрей Мальцев: «Химки» провели хороший матч. Сегодня играла именно команда
Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал результат матча Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счётом 81:78.
«Мы провели хороший матч! На собрании я сказал ребятам: самое главное — нужно сыграть как команда, и сегодня играла именно команда. Кто-то был лучше, кто-то похуже, но мы показали защиту против хорошей команды Евролиги. Очень рад за ленинградских ребят, которые сегодня были в форме «Химок». В своём доме они порадовали близких и родных, которые пришли на матч», — цитирует Мальцева пресс-служба «Химок».
«Зенит» потерпел уже второе поражение в трёх последних матчах турнира. «Химки» одержали третью победу в пяти последних матчах.
«Химки» в гостях обыграли «Зенит»
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