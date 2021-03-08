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«Рекорд всех времён». Карточку Коби Брайанта продали за огромную сумму

«Рекорд всех времён». Карточку Коби Брайанта продали за огромную сумму
Баскетбол / НБА 0

Коллекционная карточка с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта была продана на аукционе Goldin Auctions за $ 1,8 млн, сообщает Reuters.

Сообщается, что в мире осталось всего две таких карточки, находящихся в идеальном состоянии.

«Она была продана по рекордной за все времена цене среди карточек Коби Брайанта. Этот факт говорит о том, как его любили во всём мире», — прокомментировал основатель аукциона.

Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джианны на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.

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