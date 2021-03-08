Эксперт: Карри и Лиллард лучше подходят для Матча звёзд, чем для важных игр плей-офф
Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс критически высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри и разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде после Матча всех звёзд НБА.
«Игра Стефа и Дэйма больше подходит для Матча звёзд, чем для важных игр плей-офф», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
В Матче всех звёзд НБА команда Леброна Джеймса обыграла команду Кевина Дюранта со счётом 170:150. Карри и Лиллард на двоих набрали 60 очков — на счету Дэмьена 32 очка, у Карри — 28. Однако самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо — 35 очков. Во время звёздного уик-энда НБА Стефен Карри также во второй раз в карьере выиграл конкурс трёхочковых бросков.
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