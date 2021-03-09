«Нью-Йорк» интересуется недавним новичком «Фенербахче» и ещё 3 известными игроками НБА

«Нью-Йорк Никс» заинтересован в подписании сразу нескольких игроков. Перед дедлайном «Никс» следят за защитником «Шарлотт Хорнетс» Терри Розиром и разыгрывающим «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Боллом, сообщает The New York Post.
Розир — самый результативный защитник «Хорнетс». Болл летом станет ограниченно свободным агентом уже летом.
Помимо них «Никс» проявляют интерес к защитнику «Хьюстон Рокетс» Виктору Оладипо. Инсайдер Марк Берман утверждает, что «Хьюстон» хочет обменять игрока до дедлайна. 28-летний защитник станет свободным агентом летом 2021 года.
Также в сферу интересов «Нью-Йорка» вошёл центровой Кайл О'Куинн, который в настоящее время выступает за турецкий «Фенербахче». О’Куинн уже выступал за «Никс» с 2015 по 2018 годы. 30-летний игрок в нынешнем сезоне в среднем набирает 6,8 очка, делает 3,3 подбора и 1,5 передачи.
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