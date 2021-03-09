Стала известна позиция «Лейкерс» по трансферу Драммонда и Казинса

«Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в усилении передней линии. «Озёрники» рассматривают возможность подписания Демаркуса Казинса и Андре Драммонда, сообщает инсайдер The Ringer Кевин О’Коннор.

«Источники в НБА говорят, что у «Лейкерс» есть интерес к свободному агенту Казинсу. Но клуб предпочтёт подписать Драммонда, если «Кливленд Кавальерс» выкупит его контракт.

Драммонда отправили на скамейку запасных. Пока «Кавальерс» ищут подходящий вариант обмена, но есть сомнения, что они его найдут, учитывая огромную зарплату Драммонда. Она составляет $ 28,8 млн», — написал О’Коннор. Казинс уже выступал за «Лейкерс». Он защищал цвета команды в сезоне-2019/2020, но тогда так и не провёл ни одного матча за калифорнийцев. Центровой залечивал травму колена, которую он получил во время межсезонной подготовки.

В нынешнем сезоне Казинс в среднем за «Хьюстон» набирает 9,6 очка, 7,6 подбора и 2,6 передачи. В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн.