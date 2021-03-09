Владимир Гомельский назвал единственную команду Европы, которой ЦСКА уступает по составу

Известный российский комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о силе состава ЦСКА. По словам Гомельского, по составу «армейцы» в Евролиге уступают лишь «Барселоне».

«Конкуренция в текущем сезоне самая высокая за 20 лет. Я бы увеличил числительное: сейчас, как мне кажется, 10 команд, которые претендуют на попадание в плей-офф. Исполнительское мастерство выросло у игроков почти всех команд. Есть ярко выраженные лидеры, есть и сильные ролевики. Но если взглянуть на составы команд, то ЦСКА уступает только «Барселоне», а «Эфесу», «Милану», «Реалу», «Баварии», «Зениту» или «Фенеру» — не уступают, как минимум. По подсчётам — 11 поражений в 34 играх — проходной показатель в четвёрку сильнейших, то есть для преимущества своего поля в первом раунде», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что москвичи не планируют увольнять с поста главного тренера команды Димитриса Итудиса, несмотря на неудачные результаты.