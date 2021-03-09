Евгений Пашутин: мы должны отдать все силы, но выйти в следующий раунд

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Еврокубка с «Доломити Энергией» из Италии. Российский клуб гарантированно выйдет в четвертьфинал, если победит с разницей в 13 очков. В случае победы с меньшей разницей итоговая расстановка в группе будет зависеть от результатов других матчей.
«Наша задача — навязать физическую борьбу и агрессивную защиту, как это было в игре с «Метрополитан 92». Нужно контролировать снайперов соперника Мэя, Моргана и Брауна, не давать им свободно атаковать с периметра. Мы должны остановить Уильямса в посту, не дать ему набирать лёгкие очки из-под кольца.
Нужно контролировать подбор, играть командно, быть готовыми к физическому контакту. Должны играть наши фирменные быстрые переходы и терпеть в нападении. «Доломити Энергия» хорошо пакует зону, так что мы должны играть в умный баскетбол. В каждой четверти нужно играть на победу, сохранять концентрацию все сорок минут. Мы должны отдать все силы, но выйти в следующий раунд», — цитирует Пашутина пресс-служба клуба.
Матч команд состоится завтра, 10 марта. Начало — в 19:30 мск.
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