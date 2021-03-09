«Позор»: Кантер отреагировал на решение Швейцарии запретить мусульманкам закрывать лицо

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер отреагировал на результаты референдума в Швейцарии, согласно которому мусульманским девушкам в этой стране теперь запрещено полностью скрывать лицо в общественных местах. Таким образом, мусульманкам нельзя носить паранджу и никаб, но по-прежнему позволено покрывать голову хиджабом.

«В Швейцарии решили запретить мусульманкам скрывать лицо по религиозным соображениям. Я родился в Швейцарии, но случившееся коробит. Позор, что эта страна подавляет свободу слова, свободу вероисповедания и права женщин. Это религиозная нетерпимость», — написал турецкий баскетболист на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

Кантер является уроженцем Цюриха.