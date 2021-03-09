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Победитель конкурса данков сфотографировался с кубком и своей девушкой

Победитель конкурса данков сфотографировался с кубком и своей девушкой
Баскетбол / НБА 0

Победитель конкурса данков на звёздном уик-энде-2021, защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Анферни Саймонс сфотографировался с трофеем за победу и своей возлюбленной Бри Хадсон. Серию фотографий на странице в «Твиттере» выложила девушка.

Соответствующие фото можно посмотреть на странице Бри Хадсон в социальной сети.

Напомним, что соперниками Саймонса в конкурсе данков были Кассиус Стэнли из «Индианы Пэйсерс» и Оби Топпин из «Нью-Йорк Никс».

Саймонс — 24-й номер драфта НБА 2018 года. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Орегона. В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний баскетболист принял участие в 32 матчах, набирая в них 8,2 очка, собирая 2,4 подбора, совершая 1,3 передачи. При этом он реализовывает 41,1% бросков с дальней дистанции.

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