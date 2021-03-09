Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Ты что курил?» Болельщики шокированы внешним видом Скотти Пиппена

«Ты что курил?» Болельщики шокированы внешним видом Скотти Пиппена
Баскетбол / НБА 0

В Сети появилась свежая фотография одного из лучших игроков чемпионского состава «Чикаго Буллз» 90-[ годов минувшего столетия Скотти Пиппен. На ней легендарный баскетболист выглядит не лучшим образом, при этом 55-летний шестикратный чемпион НБА поработал над причёской и на снимке запечатлён с дредами. Болельщики не оценили внешний вид Пиппена.

«Ты что курил», — задаётся вопросом один из подписчиков.
«Ларса довела его до такого состояния», — написал другой фанат баскетбола.
«Он пытается быть похожим на парня, с которым спит его жена», — оставил комментарий ещё один пользователь «Твиттера».
«Скотти нужен отдых», — написал ещё один болельщик Пиппена.

Соответствующее фото доступно на странице Larry Legend в «Твиттере».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021