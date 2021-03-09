«Ты что курил?» Болельщики шокированы внешним видом Скотти Пиппена
В Сети появилась свежая фотография одного из лучших игроков чемпионского состава «Чикаго Буллз» 90-[ годов минувшего столетия Скотти Пиппен. На ней легендарный баскетболист выглядит не лучшим образом, при этом 55-летний шестикратный чемпион НБА поработал над причёской и на снимке запечатлён с дредами. Болельщики не оценили внешний вид Пиппена.
«Ты что курил», — задаётся вопросом один из подписчиков.
«Ларса довела его до такого состояния», — написал другой фанат баскетбола.
«Он пытается быть похожим на парня, с которым спит его жена», — оставил комментарий ещё один пользователь «Твиттера».
«Скотти нужен отдых», — написал ещё один болельщик Пиппена.
Соответствующее фото доступно на странице Larry Legend в «Твиттере».
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