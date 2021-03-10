Игрок НБА покинул клуб и отстранён из-за антисемитских оскорблений во время стрима игры

«Майами» объявил, что центровой Майерс Ленард покинет команду на неопределенный срок из-за антисемитских оскорблений, которые он употребил во время стрима видеоигры Call of Duty на Twitch. «Майами», принадлежит бизнесмену израильского происхождения Микки Арисону.



«Слова, которые использовал Мейерс Леонард, были неправильными, и мы не потерпим высказываний, разжигающих ненависть, от кого-либо, связанного с нашим клубом. Майерс Ленард покинет команду на неопределенный срок. «Майами» будет сотрудничать с НБА, пока она проводит свое расследование», – говорится в пресс-релизе клуба.



На видео стрима слышно, как Леонард многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности. Напомним, летом прошлого года в «пузыре» НБА в Орландо Леонард стал единственным игроком, который не преклонил колено во время национального гимна США. Игрок объяснил, что принял это решение из уважения к брату-морпеху, который служил в армии США, а не в связи с негативным отношением к движению Black Lives Matter.