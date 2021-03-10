Игрок НФЛ назвал будущий клуб Андре Драммонда

Будущее центрового «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонда, выведенного из состава, остаётся неизвестным. Но, похоже, игрок НФЛ Аллен Робинсон знает, куда отправится Драммонд. По словам Робинсона, Драммонд продолжит карьеру в «Бруклин Нетс».
«По данным источников, Андре Драммонд подпишет контракт с «Нетс». Они усиливают защиту и игру под кольцом. Последите за «Нетс» и их активностью до дедлайна», — написал Робинсон в своём «твиттере».
«Кавальерс» решили не заигрывать двукратного участника Матча всех звёзд в последних матчах и ищут варианты обмена звёздного «большого». Клуб не исключают сценария с выкупом контракта. Соглашение Драммонда на $ 28,75 млн истекает в этом году, что упрощает обмен. Ранее сообщалось, что «Кливленд» уже начал вести переговоры по центровому с «Торонто Рэпторс».
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