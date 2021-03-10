Руди Гобер сделал послание для президента Франции Эммануэля Макрона

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, известному своей любовью к спорту.



«Уважаемый президент, когда вы приедете посмотреть игру НБА? Потому что футбол — это хорошо, но я считаю, что баскетбол лучше», — приводит слова Гобера Parlons-Basket.



В декабре 2020 года Гобер подписал с «Ютой» пятилетнее соглашение на $ 205 млн. Это самый крупный контракт для центрового в истории НБА.



Гобер приняо участие в Матче звёзд НБА в составе команды Леброна Джеймса. Команда Леброна разгромила команду Дюранта со счётом 170:150.



В составе победителей самыми результативными на площадке были Яннис Адетокунбо (35 очков), Дэмьен Лиллард (32 очка) и Стефен Карри (28 очков). Крис Пол набрал шесть очков при 16 результативных передачах. Сам Леброн Джеймс набрал четыре очка. В команде Дюранта лучшими на паркете были Брэдли Бил (26 очков), Кайри Ирвинг (24 очка и 12 передач), Джеймс Харден (21 очко) и Джейсон Тейтум (21 очко).