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«Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» "+14" и вышел в плей-офф Еврокубка

«Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» "+14" и вышел в плей-офф Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0
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В Краснодаре завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Доломити Энергия».

Российская команда удачно начала матч и выиграла первую четверть с преимуществом в семь очков — 27:20. К большому перерыву «железнодорожники» выигрывали со счётом 54:38. В третьей четверти гостям удалось отыграть часть отставания — к четвёртой десятиминутке команды подошли со счётом 76:66. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Локомотив-Кубань», поставивший точку в матче. Итоговый счёт встречи — 100:86 в пользу «Локомотива-Кубань».

Эта победа стала для краснодарцев третьей на стадии Топ-16 Еврокубка и позволила им выйти в плей-офф турнира. По итогам матча «Партизан» — «Леваллуа Метрополитан 92» определится место «Локомотива-Кубань» в группе. Подопечные Евгения Пашутина станут первыми в случае победы «Партизана».

Лучшим в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 10 передач оформил Мантас Калниетис. В составе гостей дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов на счету Джакори Уильямса.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Еврокубок. Группа F. 6-й тур
10 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
100 : 86
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 26, Калниетис - 21, Уильямс-Госс - 13, Гордон - 12, Каммингс - 11, Херви - 9, Ильницкий - 4, Линч - 4, Емченко, Калинов, Мартюк, Мотовилов
Доломити Энергия: Уильямс - 27, Сандерс - 22, Брауни - 12, Майе - 10, Морган - 5, Форрай - 4, Ладурнер - 2, Мартин - 2, Меццанотте - 2, Конти, Пасколо
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