«Локомотив-Кубань» обыграл «Тренто» "+14" и вышел в плей-офф Еврокубка

В Краснодаре завершился матч четвёртого тура второго группового этапа Еврокубка, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Доломити Энергия».
Российская команда удачно начала матч и выиграла первую четверть с преимуществом в семь очков — 27:20. К большому перерыву «железнодорожники» выигрывали со счётом 54:38. В третьей четверти гостям удалось отыграть часть отставания — к четвёртой десятиминутке команды подошли со счётом 76:66. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Локомотив-Кубань», поставивший точку в матче. Итоговый счёт встречи — 100:86 в пользу «Локомотива-Кубань».
Эта победа стала для краснодарцев третьей на стадии Топ-16 Еврокубка и позволила им выйти в плей-офф турнира. По итогам матча «Партизан» — «Леваллуа Метрополитан 92» определится место «Локомотива-Кубань» в группе. Подопечные Евгения Пашутина станут первыми в случае победы «Партизана».
Лучшим в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 26 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 10 передач оформил Мантас Калниетис. В составе гостей дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов на счету Джакори Уильямса.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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