Андрей Ведищев: уже во второй встрече подряд видим результаты изменений в «Локо»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением после матча топ-16 Еврокубка с «Тренто» (100:86), победа в котором обеспечила команде выход в плей-офф.
«Поздравляю всех с этой важной победой. «Локо» сегодня продемонстрировал слаженную игру — движение мяча было на высоком уровне, но главное – игроки показали бойцовский характер. Захватив в первой половине инициативу, уже не дали сопернику шанса изменить ход матча. Уже во второй встрече подряд видим результаты изменений в команде, которые мы сделали в период февральских «окон». Команда сегодня выиграла с разницей, необходимой для выхода в следующий раунд. Продолжаем путь к намеченной в этом сезоне цели в Еврокубке», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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