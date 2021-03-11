Гомельский расписал расклад на плей-офф Евролиги и назвал проходного соперника для ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможных раскладах плей-офф Евролиги для ЦСКА. В настоящее время «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице. Сегодня, 11 марта, москвичи будут принимать «Олимпию Милано». Итальянский клуб находится на третьем месте.

«Немного рановато говорить о раскладе в плей-офф Евролиги. По предварительным подсчётам получается, что ЦСКА займёт в регулярке второе место вслед за «Барсой». В таком случае высоки шансы получить в первым соперником в плей-офф «Фенербахче». Это проходимый соперник с учётом того, что у ЦСКА преимущество своего поля», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее эксперт неоднократно критиковал главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса. В прошлом матче Евролиги ЦСКА потерпел разгромное поражение в Стамбуле, уступив «Анадолу Эфес» со счётом 70:100.