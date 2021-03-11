Миндаугас Кузминскас стал MVP недели в Еврокубке

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас был признан самым ценным игроком недели в Еврокубке, сообщает официальный сайт команды. Кузминскас помог краснодарскому клубу одержать победу над итальянским «Тренто» в шестом туре топ-16 турнира. Благодаря этой победе «Локомотив-Кубань» вышел в плей-офф турнира.
По итогам матча Кузминскас набрал 26 очков и совершил девять подборов, его рейтинг эффективности составил 33 балла. Литовский баскетболист реализовал 6 из 10 двухочковых бросков, 3 из 5 трёхочковых, 5 из 6 бросков с линии.
Эта победа стала для краснодарцев третьей на стадии Топ-16 Еврокубка и позволила им выйти в плей-офф турнира.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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