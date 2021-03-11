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Лука Дончич превзошёл Кендрика Перкинса, сыграв на 616 матчей и 11 633 минуты меньше

Лука Дончич превзошёл Кендрика Перкинса, сыграв на 616 матчей и 11 633 минуты меньше
Баскетбол / НБА 0
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (115:104) оформил очередной трипл-дабл. Лидер «Маверикс» набрал 22 очка, сделал 12 подборов и 12 передач, проведя на паркете 39 минут.

По итогам этого матча Дончич опередил по набранным очкам за карьеру в НБА чемпиона лиги 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрика Перкинса.

Перкинс за карьеру набрал 4214 очков, на счету словенского баскетболиста после встреча со «Спёрс» 4223 очка. Примечательно, что словенцу потребовалось меньше трёх сезонов, чтобы превзойти показатели Перкинса. На счету Дончича на данный момент на 616 матчей и на 11 633 минуты игрового времени меньше, чем в карьере Кендрика Перкинса.

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