НБА вынесла наказание Мейерсу Леонарду за антисемитские заявления

Центровой «Майами Хит» Мейерс Леонард оштрафован НБА на 50 тысяч долларов за антисемитские заявления во время игрового стрима, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

Кроме того, 29-летний баскетболист отстранён от любых командных мероприятий франшизы «Хит» на одну неделю. Леонард должен принять участие в специальной программе НБА по изучению культурного разнообразия. В понедельник Ленард во время стрима видеоигры Call of Duty на платформе Twitch употребил уничижительное обозначение людей еврейской национальности.



Позже центровой извинился и заявил, что не знал значения произнесённых им слов. После инцидента от сотрудничества с Ленардом отказалась компьютерная компания ORIGIN PC, ранее спонсировавшая спортсмена на турнирах по видеоиграм.

«Комментарий Мейерса Леонарда был непростительным и обидным. Такому оскорбительному термину нет места ни в НБА, ни в нашем обществе. Вчера он разговаривал с представителями Антидиффамационной лиги, чтобы лучше понять влияние своих слов. Мы признаем, что он искренне раскаивается. Мы также сообщили Мейерсу, что подобные уничижительные комментарии недопустимы и что от него будут ожидать поддержки основных ценностей нашей лиги — равенства, терпимости, инклюзивности и уважения», — заявил коммиссар НБА Адам Сильвер.