Димитрис Итудис нашёл оправдание первому поражению ЦСКА от «Милана» за 10 лет

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что провал первой четверти (10:30) стал главной причиной поражения команды в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (76:84).

«Оправданием этого поражения является то, что у нас было очень плохое начало. Реализовали 3 из 12 двухочковых, они забили 10 из 12 «двушек». 0 из 5 из-за дуги означает, что наш общий процент попаданий был 3 из 17, а точность соперника составила 12 из 16. После этого, если вы просуммируете три четверти, то увидите, что мы выиграли с разницей +12 — 66:54. Но когда вы начинаете с -20, возвращаться нелегко. Нам удалось пару раз довести разницу до 5 очков, зарабатывали 2 штрафных броска и смазали эти попытки. Мы боролись, но, как я уже сказал, неудачное начало оказало отрицательное влияние на результат», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.