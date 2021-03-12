«Я буду воевать со всеми!» Главный тренер ЦСКА дал волю эмоциям после поражения. Видео

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал волю эмоциям на пресс-конференции после поражения от «Милана» (76:84) в Евролиге. Итудис заявил СМИ, что не намерен сдаваться несмотря на 6 поражений в последних 9 матчах Евролиги и «будет воевать со всеми», а также хочет выполнить свою работу до конца.



«Посмотри на меня. Ты видишь, что я сдаюсь, или видишь человека, который борется? Я буду воевать со всеми! У меня больше мотивации, чем у любого в этом здании и за его пределами. Слава, деньги – все это было в моей жизни. Я достиг многого. Я состоявшийся человек. Но все равно у меня по-прежнему больше энергии, чем у кого бы то ни было. У меня есть работа, которую я обязан выполнить», – заявил Итудис, фрагмент речи которого можно посмотреть на видео с отметки 37:05.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ПБК ЦСКА.