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«Барселона» вырвала победу в «Эль Классико» против «Реала»

«Реал» в домашнем матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Барселоне» — 76:81 (19:24, 19:17, 16:16, 22:24). У «Реала» лучшими стали Уолтер Тавареш (20 очков) и Габриэль Дек (17 очков). В составе «Барселоны» отметились Пьер Ориола (18 очков), Никола Миротич (13 очков), Ник Калатес (11 очков) и Кайл Курич (11 очков).

АСВЕЛ уступил «Альбе» — 89:95 (30:23, 22:20, 21:27, 16:25). В составе АСВЕЛа отличились Гершон Ябуселе (20 очков), Норрис Коул (12 очков).Уильям Ховард (15 очков, 6 передач) и Исмаэль Бако (12 очков). Лучшими в «Альбе» были Пэйтон Сива (21 очок, 7 передач), Симоне Фонтеккьо (19 очков), Маркус Эрикссон (14 очков), Бен Ламмерс (12 очков) и Йоханнес Тиманн (13 очков). Панатинаикос" обыграл «Маккаби» — 81:63 (25:9, 18:21, 15:25, 23:8). У победителей лучшими стали Яннис Папапетру (20 очков) и Аарон Уайт (15 очков, 7 подборов). В составе «Маккаби» 14 очков набрал Скотти Уилбекин.

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