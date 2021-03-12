Хайнсу подарили матрёшку, Итудис тепло встретил экс-игрока ЦСКА. Фото матча Евролиги

Вчера, 11 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА уступил «Милану» — 76:84.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги встречи.

«Оправданием этого поражения является то, что у нас было очень плохое начало. Реализовали 3 из 12 двухочковых, они забили 10 из 12 «двушек». 0 из 5 из-за дуги означает, что наш общий процент попаданий был 3 из 17, а точность соперника составила 12 из 16. После этого, если вы просуммируете три четверти, то увидите, что мы выиграли с разницей +12 — 66:54. Но когда вы начинаете с -20, возвращаться нелегко. Нам удалось пару раз довести разницу до пяти очков, зарабатывали два штрафных броска и смазали эти попытки. Мы боролись, но, как я уже сказал, неудачное начало оказало отрицательное влияние на результат».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Олимпия» Милан — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.