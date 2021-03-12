Хайнсу подарили матрёшку, Итудис тепло встретил экс-игрока ЦСКА. Фото матча Евролиги

Вчера, 11 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА уступил «Милану» — 76:84.
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги встречи.
«Оправданием этого поражения является то, что у нас было очень плохое начало. Реализовали 3 из 12 двухочковых, они забили 10 из 12 «двушек». 0 из 5 из-за дуги означает, что наш общий процент попаданий был 3 из 17, а точность соперника составила 12 из 16. После этого, если вы просуммируете три четверти, то увидите, что мы выиграли с разницей +12 — 66:54. Но когда вы начинаете с -20, возвращаться нелегко. Нам удалось пару раз довести разницу до пяти очков, зарабатывали два штрафных броска и смазали эти попытки. Мы боролись, но, как я уже сказал, неудачное начало оказало отрицательное влияние на результат».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Олимпия» Милан — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 12 марта 2021
-
09:50
-
09:30
-
09:27
-
08:47
-
06:42
-
01:59
-
01:10
-
01:00
-
00:39
- 11 марта 2021
-
23:54
-
23:13
-
23:11
-
22:34
-
22:12
-
21:50
-
20:53
-
20:21
-
19:51
-
19:48
-
18:36
-
17:14
-
16:28
-
15:40
-
15:20
-
14:17
-
13:53
-
13:04
-
12:26
-
11:35
-
11:34
-
10:43
-
10:13
-
09:53
-
09:19
-
07:10