«Клипперс» разгромил «Голден Стэйт» «+26», «Хьюстон» проиграл 14-й раз подряд
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоялся в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершился победой хозяев со счётом 130:104.
В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард, который записал в свой актив 28 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов. Самыми результативными в «Голден Стэйт» были Келли Убре и Эндрю Уиггинс, набравшие по 15 очков.
В другом матче «Оклахома-Сити Тандрес» обыграл «Даллас Маверикс» (116:108), «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Финикс Санс (121:127), а «Сакраменто Кингз» победил «Хьюстон Рокетс» (125:105). Для «Хьюстона» это поражение стало 14-м подряд.
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
130 : 104
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Джордж - 17, Ибака - 16, Л. Уильямс - 14, Зубац - 9, Моррис - 9, Батюм - 8, Кеннард - 8, Джексон - 5, Кабенгеле - 4, Паттерсон - 4, Беверли - 3, Мэнн - 3, Коффи - 2, Отуру, Скрабб
Голден Стэйт Уорриорз: Убре - 15, Уиггинс - 15, Карри - 14, Пул - 14, Уайзмен - 14, Грин - 12, Манньон - 10, Бэйзмор - 4, Ли - 2, Луни - 2, Пэскелл - 2, Крисс, Мюлдер, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уонамэйкер
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 05:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
116 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Хорфорд - 21, Дорт - 14, Покушевски - 14, Маледон - 11, Роби - 9, Браун - 8, Уильямс - 4, Джером - 3, Ариза, Базли, Джексон, Диалло, Миллер, Мускала, Хилл, Холл
Даллас Маверикс: Ричардсон - 27, Брансон - 26, Хардуэй-младший - 24, Клебер - 14, Финни-Смит - 6, Джонсон - 4, Марьянович - 4, Бёрк - 2, Пауэлл - 1, Бей, Грин, Дончич, Ивунду, Коли-Стайн, Порзингис, Терри, Хинтон
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
121 : 127
Финикс Санз
Финикс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Трент-мл. - 17, Кантер - 16, Ковингтон - 13, Энтони - 13, Саймонс - 10, Джонс - 9, Литтл - 7, Худ - 6, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Макколлум, Нуркич, Эллеби
Финикс Санз: Букер - 35, Пол - 19, Бриджес - 18, Краудер - 13, Пэйн - 13, Шарич - 11, Эйтон - 11, Надер - 5, Камински - 2, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Картер, Мур, Смит
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 105
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 30, Барнс - 20, Хилд - 20, Холмс - 20, Джозеф - 13, Багли III - 11, Халибёртон - 5, Бьелица - 4, Джеймс - 2, Вудард, Гай, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси, Уайтсайд
Хьюстон Рокетс: Оладипо - 23, Гордон - 17, Тэйт - 16, Мартин - 13, Портер - 13, Маклемор - 12, Браун - 8, Lamb - 3, Вуд, Куруч, Нваба, Паттон, Такер, Уолл, Хаус, Экзам
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
09:50
-
09:30
-
09:27
-
08:47
-
06:42
-
01:59
-
01:10
-
01:00
-
00:39
- 11 марта 2021
-
23:54
-
23:13
-
23:11
-
22:34
-
22:12
-
21:50
-
20:53
-
20:21
-
19:51
-
19:48
-
18:36
-
17:14
-
16:28
-
15:40
-
15:20
-
14:17
-
13:53
-
13:04
-
12:26
-
11:35
-
11:34
-
10:43
-
10:13
-
09:53
-
09:19
-
07:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам