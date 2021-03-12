«Клипперс» разгромил «Голден Стэйт» «+26», «Хьюстон» проиграл 14-й раз подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоялся в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершился победой хозяев со счётом 130:104.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард, который записал в свой актив 28 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 16 очков и 14 подборов. Самыми результативными в «Голден Стэйт» были Келли Убре и Эндрю Уиггинс, набравшие по 15 очков.

В другом матче «Оклахома-Сити Тандрес» обыграл «Даллас Маверикс» (116:108), «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Финикс Санс (121:127), а «Сакраменто Кингз» победил «Хьюстон Рокетс» (125:105). Для «Хьюстона» это поражение стало 14-м подряд.