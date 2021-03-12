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Названы самые продаваемые майки в НБА. Дончич опережает Карри, Дюранта и ещё 11 суперзвёзд

НБА представила информацию об объёмах продаж маек ведущих игроков лиги в первой половине сезона. Самой популярной является майка лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Второе место в списке занял разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. Тройку лучших замкнул форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Если говорить о командах, то активнее всего приобретается атрибутика «Лейкерс». Второе место занимает «Бруклин», а третье — «Голден Стэйт Уорриорз».

Топ-10 наиболее продаваемых маек сезона

1. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

2. Лука Дончич («Даллас»)

3. Кевин Дюрант («Бруклин»)

4. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

5. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

6. Кайри Ирвинг («Бруклин»)

7. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

8. Джейсон Тейтум («Бостон»)

9. Джеймс Харден («Хьюстон»)

10. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»)



Топ-10 команд сезона по продажам атрибутики

1. «Лос-Анджелес Лейкерс»

2. «Бруклин Нетс»

3. «Голден Стэйт Уорриорз»

4. «Бостон Селтикс»

5. «Филадельфия Сиксерс»

6. «Майами Хит»

7. «Чикаго Буллз»

8. «Даллас Маверикс»

9. «Торонто Рэпторс»

10. «Милуоки Бакс»