В «Реале» отреагировали на второй проигрыш в «Эль Классико» с начала года

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо и игрок команды Габриэль Дек прокомментировали результат матча регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Встреча закончилась со счётом 81:76. «Реал» проиграл в «Эль Классико» уже второй раз за год. Ранее в феврале в финале Кубка Испании мадридцы уступили со счётом 73:88.
«В первую очередь, хочу поздравить «Барселону» с победой, а своих ребят — с проделанной работой, они провели отличный матч. Мы играли энергично, доминировали на подборах. Мы доминировали во многих аспектах игры, поэтому я должен поздравить ребят с проделанной работой. В конечном итоге, в баскетболе всё складывается из деталей, которые и решили исход близкой игры. Мы неплохо играли в нападении, хорошо выглядели в защите и на подборе. Нельзя сказать ничего плохого о том, как сражалась команда. Мы хорошо играли, но допускали ошибки. В баскетболе сложно провести идеальную игру. «Барселона» — отличная команда с великолепными игроками, они в итоге смогли нас наказать. Мы бились за победу до конца. Мы полностью выложились и были близки к победе», — цитирует Ласо пресс-служба Евролиги.
«В целом, мы проделали отличную работу, бились до самого конца, чего в последних матчах не делали. Поэтому нам надо продолжать работать в том же духе, всегда выкладываться по полной», — сказал Дек.
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