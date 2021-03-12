Кириленко рассказал о разговоре с рыжим из «Иванушек» — бывшим мужем своей жены

Президент РФБ, бывший баскетболист ЦСКА, НБА и сборной России Андрей Кириленко рассказал о последнем случае общения с известным солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлоновым. Мария Лопатова, жена Кириленко, ранее была замужем за Григорьевым-Аполлоновым.

«Вчера разговорвали с рыжим из „Иванушек“. Как раз о ситуации с бывшими взаимоотношениями. Я говорю: „Рыжий, ты представляешь — мы с тобой общаемся как будто вчера, а прошло 20 лет. 20 лет! Не 5 лет“. Посчитал такой и подумал: „Действительно это было 20 лет назад!“. Мы реально не замечаем, а время пролетает вот так. У нас ребёнку 19 лет, уже в университет пошёл», — приводит слова Кириленко YouTube-канал Света вокруг Света.