Кириленко рассказал о разговоре с рыжим из «Иванушек» — бывшим мужем своей жены
Президент РФБ, бывший баскетболист ЦСКА, НБА и сборной России Андрей Кириленко рассказал о последнем случае общения с известным солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлоновым. Мария Лопатова, жена Кириленко, ранее была замужем за Григорьевым-Аполлоновым.
«Вчера разговорвали с рыжим из „Иванушек“. Как раз о ситуации с бывшими взаимоотношениями. Я говорю: „Рыжий, ты представляешь — мы с тобой общаемся как будто вчера, а прошло 20 лет. 20 лет! Не 5 лет“. Посчитал такой и подумал: „Действительно это было 20 лет назад!“. Мы реально не замечаем, а время пролетает вот так. У нас ребёнку 19 лет, уже в университет пошёл», — приводит слова Кириленко YouTube-канал Света вокруг Света.
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