Гомельский: у ЦСКА состав, который не уступает никому в Евролиге. Почему пропала игра?

Известный российский комментатор Владимир Гомельский высказался о проблемах ЦСКА. Накануне, 11 марта, «армейцы» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Встреча закончилась со счётом 74:86. При этом уже после первой четверти итальянский клуб вёл с преимуществом в 20 очков (10:30), что стало антирекордом российского клуба.
В предыдущем матче ЦСКА потерпел разгромное поражение в Стамбуле (Турция) в матче с «Анадолу Эфес». Та встреча закончилась со счётом 70:100.
«Мы, болельщики, ждём побед. Мы хотим видеть любимую команду играющей в содержательный, умный и победный баскетбол. У нас состав, который по именам не уступает никому в Евролиге. По какой причине у команды пропала игра, по какой причине пропала уверенность в себе у ряда игроков? Поняв причину, необходимо приступить к её устранению», — написал Гомельский на своём сайте.
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