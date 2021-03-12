Кириленко продаст шлем Михаэля Шумахера и пояс с подписью Хабиба на аукционе

Президент РФБ, бывший баскетболист ЦСКА, НБА и сборной России Андрей Кириленко рассказал о необычных лотах, которые будут выставлены на его традиционном благотворительном аукционе.
«Мы 7-8 лет подряд делаем аукцион. Очень успешно. Каждый год у нас великолепные люди. Собираем примерно одну сумму, которая курсирует в течение года и позволяет строить новые площадки. Великолепно в этом плане. Формат всех устаривает, нравится. Мы будем продолжать его делать. Вечер собирает где-то $ 300 тыс. По затратам где-то $ 50-70 тыс. на организацию. Достаточно дорого. Собираем очень крутые лоты в том плане что действительно редкие истории. Что-то достаётся бесплатно. например, майки с автографом. что-то покупаешь в каких-то коллекциях.
Что самое необычное в лотах? Например, на следующий год удалось достать очень крутой лот. Думаю, что за него будет большая борьба. Гоночный шлем с автографом Михаэля Шумахера. У него такая катастрофа произошла, он сейчас в инвалидном кресле. Шлем этот еще примерно 1995 года, когда он ездил. Есть пояс, который подписывал Хабиб. Полная реплика с его автографом. В течение года связывался с тем же Хабибом. Я покупаю этот пояс, который полностью повторяет его. Но на его поясе нет автографа. На поясе, который у меня, есть его автограф", — приводит слова Кириленко YouTube-канал Света вокруг Света.
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