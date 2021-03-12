Кайри Ирвинг саркастически отреагировал на тёплое общение с игроками «Бостона» после матча

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг после матча регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс» (121:109) прокомментировал тёплое общение с игроками соперника. После финальной сирены Ирвинг ещё долго стоял и разговаривал с бывшими партнёрами по команде. Примечательно, что раньше, когда Кайри выступал за «Бостон», СМИ часто писали о напряжённых отношениях игрока с одноклубниками.

Разыгрывающий «Бруклина» посмеялся над предположениями о плохих взаимоотношениях с бывшими партнёрами.

«Со всеми этими глупыми слухами про меня это большой сюрприз, да? Для многих людей стало сюрпризом. Много было ерунды про мои взаимоотношения со всеми одноклубниками. Но на самом деле такое часто можно видеть после матчей, когда я встречаю хороших людей», — цитирует Ирвинга Clutch Points.