«Зенит» произвёл изменение игроков в заявке

В заявке «Зенита» на регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ произошли изменения, сообщает официальный сайт турнира. В заявку команды внесён новобранец, центровой Тарик Блэк, он занял место Кей Си Риверса, которого соответственно вывели из списка игроков «Зенита» в Единой лиге ВТБ. Риверс теперь сможет помогать петербуржцам только в матчах Евролиги.

В нынешнем регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ Кей Си Риверс набирал 8,3 очка, собирал 2,8 подбора и совершал 1,0 передачи за 23 минуты на паркете. Тарик Блэк, ставший игроком «Зенита» в минувшем месяце, успел провести два матча в регулярном чемпионате Евролиги, набирая в них 4,0 очка и собирая 2,5 подбора за 16 минут.

Напомним, сегодня «Зенит» проведёт матч регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом».