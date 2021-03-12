Определён первый участник плей-офф Евролиги
Испанская «Барселона» стала первой командой, которая обеспечила себе выход в плей-офф Евролиги.
Выход «Барселоны» в плей-офф стал возможен после поражения литовского «Жальгириса» от турецкого «Анадолу Эфеса». Матч 29-го тура регулярного чемпионата в Стамбуле завершилась со счетом 89:62 (26:12, 23:16, 27:20, 13:14) в пользу хозяев. Самым результативным в составе «Эфеса» стал Шейн Ларкин, в активе которого 18 очков. У «Жальгириса» 15 очков набрал Томас Уолкап.
«Жальгирис» (15 побед, 14 поражений) остался на девятом месте после проигрыша. Таким образом, лидирующая в турнирной таблице «Барселона» (21 победа, 8 поражений) уже не опустится ниже восьмого места, которое дает последнюю путёвку в плей-офф.
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