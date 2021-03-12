«Зенит» проиграл «Олимпиакосу», разбазарив преимущество "+16" во второй половине

В Пирее завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал «Зенит».

Гости здорово начали игру и после первой четверти вели с преимуществом в 13 очков — 28:15. К большому перерыву петербуржцам удавалось удерживать двузначное преимущество — 41:30. На старте третьей десятиминутке «Зенит» повёл с преимуществом +16, но затем «Олимпиакос» прибавил и сократил отставание до одной результативной атаки со средней дистанции — 54:56. В заключительном игровом отрезке «Зенит» не смог вернуть инициативу в свои руки. В итоге «Олимпиакос» одержал победу с двузначным преимуществом — 75:61.

Самым результативным в составе победителей стал ветеран Василис Спанулис, набравший 16 очков. У «Зенита» 20 очков в активе Кевина Пангоса. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Матеуш Понитка.

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