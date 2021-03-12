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«Зенит» проиграл «Олимпиакосу», разбазарив преимущество "+16" во второй половине

«Зенит» проиграл «Олимпиакосу», разбазарив преимущество "+16" во второй половине
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

В Пирее завершился матч 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал «Зенит».

Гости здорово начали игру и после первой четверти вели с преимуществом в 13 очков — 28:15. К большому перерыву петербуржцам удавалось удерживать двузначное преимущество — 41:30. На старте третьей десятиминутке «Зенит» повёл с преимуществом +16, но затем «Олимпиакос» прибавил и сократил отставание до одной результативной атаки со средней дистанции — 54:56. В заключительном игровом отрезке «Зенит» не смог вернуть инициативу в свои руки. В итоге «Олимпиакос» одержал победу с двузначным преимуществом — 75:61.

Самым результативным в составе победителей стал ветеран Василис Спанулис, набравший 16 очков. У «Зенита» 20 очков в активе Кевина Пангоса. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Матеуш Понитка.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
12 марта 2021, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
75 : 61
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Олимпиакос: Спанулис - 16, Везенков - 13, Маккиссик - 13, Эллис - 7, Жан-Шарль - 6, Принтезис - 6, Ларенцакис - 5, Куфос - 4, Дженкинс - 3, Слукас - 2, Николаидис, Харрисон
Зенит: Пангос - 20, Пойтресс - 11, Понитка - 10, Хвостов - 6, Холлинс - 5, Бэрон - 3, Гудайтис - 3, Риверс - 3, Блэк, Захаров, Зубков, Томас
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