Зайон Уильямсон установил уникальный рекорд в истории НБА

Лидер «Нью-Орлеан Пеликанс», тяжёлый форвард Зайон Уильямсон установил историческое достижение НБА. Оказавшись 110-м игроком в истории лиги, набравшим 1000 очков в первых 60 матчах в карьере, он стал первым баскетболистом, который добился этого, реализуя более 60% бросков с игры, сообщает ESPN Stats.

Уильямсон — первый номер драфта НБА 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 36 встречах, набирая в них в среднем 25,5 очка, собирая 7,1 подбора и совершая 3,3 передачи. Всего в регулярных чемпионатах на счету Зайона 60 матчей, в них он набирал 24,3 очка, собирал 6,8 подбора и совершал 2,8 передачи.

Команда из Луизианы в нынешнем сезоне занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.