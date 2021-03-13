Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский высказался о резкой реакции Итудиса на его критику

Гомельский высказался о резкой реакции Итудиса на его критику
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу резкой реакции главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, которую тот проявил, отвечая на вопрос журналиста о критике в его адрес от Гомельского.

Греческий специалист тогда заявил, что ничего не знает о заявлениях комментатора и с иронией задался вопросом, не стоит ли ему советоваться со спортивным обозревателем по поводу ужинов.

«Отличная реакция. Он делает своё дело, как умеет, я критикую игру его команды, как вижу. А ужин я приготовлю отличный. Люблю готовить», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, что Гомельский в ходе не самого удачного сезона для ЦСКА не раз критиковал главного тренера «армейцев». Комментатор убеждён, что Итудис завершит работу с московским клубом по окончании сезона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021