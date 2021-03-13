Гомельский высказался о резкой реакции Итудиса на его критику

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу резкой реакции главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, которую тот проявил, отвечая на вопрос журналиста о критике в его адрес от Гомельского.
Греческий специалист тогда заявил, что ничего не знает о заявлениях комментатора и с иронией задался вопросом, не стоит ли ему советоваться со спортивным обозревателем по поводу ужинов.
«Отличная реакция. Он делает своё дело, как умеет, я критикую игру его команды, как вижу. А ужин я приготовлю отличный. Люблю готовить», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Отметим, что Гомельский в ходе не самого удачного сезона для ЦСКА не раз критиковал главного тренера «армейцев». Комментатор убеждён, что Итудис завершит работу с московским клубом по окончании сезона.
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