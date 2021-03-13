Расселл Уэстбрук покорил редкое достижение Леброна Джеймса и Оскара Робертсона
Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук покорил достижение легендарного Оскара Робертсона и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс» Расселл набрал 25 очков.
Благодаря этому количество набранных им за всю карьеру очков перевалило за отметку в 21 тыс. Таким образом, он стал лишь третьим игроком в истории вслед за Робертсоном и Леброном, которому удалось набрать за карьеру более 21 тыс. очков, 6 тыс. подборов и 7 тыс. передач., сообщает пресс-служба НБА в «Твиттере».
Добавим, что Уэстбрук занимает 37-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. На данный момент в его активе 21004 очка. От 36-го места, на котором находится Хэл Грир, его отделяют 582 очка.
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