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Расселл Уэстбрук покорил редкое достижение Леброна Джеймса и Оскара Робертсона

Расселл Уэстбрук покорил редкое достижение Леброна Джеймса и Оскара Робертсона
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук покорил достижение легендарного Оскара Робертсона и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В матче регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс» Расселл набрал 25 очков.

Благодаря этому количество набранных им за всю карьеру очков перевалило за отметку в 21 тыс. Таким образом, он стал лишь третьим игроком в истории вслед за Робертсоном и Леброном, которому удалось набрать за карьеру более 21 тыс. очков, 6 тыс. подборов и 7 тыс. передач., сообщает пресс-служба НБА в «Твиттере».

Добавим, что Уэстбрук занимает 37-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. На данный момент в его активе 21004 очка. От 36-го места, на котором находится Хэл Грир, его отделяют 582 очка.

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