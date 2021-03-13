Назван фаворит на трансфер покидающего «Сан-Антонио» Ламаркуса Олдриджа

11 марта стало известно, что руководство «Сан-Антонио Спёрс» и тяжёлый форвард Ламаркус Олдридж договорились о прекращении сотрудничества. Ожидается, что игрок покинет Техас до дедлайна обменов. Теперь же появилась информация, кто является главным претендентом на опытного баскетболиста. По сведениям NBA Central в услугах Олдриджа заинтересованы в «Майами Хит».

Ламаркус выступает в «Сан-Антонио» с 2015 года. В нынешнем регулярном чемпионате тяжёлый форвард принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, набирая в них 13,7 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,7 передачи.

Олдридж — второй номер драфта-2006. Он является многократным участником Матча всех звёзд. До перехода в «Сан-Антонио» Ламаркус выступал в «Портленде».