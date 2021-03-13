«Локомотив-Кубань» победил «Автодор», набрав 104 очка

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Автодор».

Первая четверть прошла в результативной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 30:29. К большому перерыву «железнодорожники» лидировали с перевесом в четыре очка — 57:53. Решающий рывок краснодарцы сделали в третьей четверти, после которой вели с преимуществом в 15 очков — 83:68.

В заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 104:89.

Самым результативным в составе победителей стал Мантас Калниетис, собравший коллекцию из 19 очков, 12 передач и пяти подборов. У «Автодора» 19 очков в активе Джана Клавелла.