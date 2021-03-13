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«Локомотив-Кубань» победил «Автодор», набрав 104 очка

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор», набрав 104 очка
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Автодор».

Первая четверть прошла в результативной борьбе, немного удачливее в ней были хозяева — 30:29. К большому перерыву «железнодорожники» лидировали с перевесом в четыре очка — 57:53. Решающий рывок краснодарцы сделали в третьей четверти, после которой вели с преимуществом в 15 очков — 83:68.

В заключительном игровом отрезке подопечные Пашутина уверенно контролировали происходящее на паркете и одержали победу со счётом 104:89.

Самым результативным в составе победителей стал Мантас Калниетис, собравший коллекцию из 19 очков, 12 передач и пяти подборов. У «Автодора» 19 очков в активе Джана Клавелла.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
104 : 89
Автодор
Саратов, Россия
Локомотив-Кубань: Калниетис - 19, Гордон - 18, Кузминскас - 17, Уильямс-Госс - 16, Емченко - 10, Линч - 8, Мартюк - 6, Мотовилов - 5, Херви - 5, Калинов, Нягу, Шеянов
Автодор: Клавелл - 19, Ристич - 16, Шакич - 15, Мэйсон - 11, Старкс - 10, Диалло - 9, Петенев - 6, Михайловский - 3, Барышев, Бестужев, Минченко
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