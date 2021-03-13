Стив Керр назвал неожиданный лучший трансфер межсезонья НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал переход Николя Батюма в «Лос-Анджелес Клипперс» лучшим ходом межсезонья НБА.
«Прошлым летом мы пытались заполучить Батюма. Мы всегда ценили его как игрока. Таких игроков, как он, сложно заполучить в межсезонье. Думаю, это был лучший трансфер межсезонья во всей НБА», — приводит слова Керра Pickandroll.
Ранее «Шарлотт Хорнетс» решил не сохранять в составе Батюма, отчислив его за год до истечения контракта и растянув выплату зарплаты $ 27,1 млн на три года. «Клипперс» были заинтересованы в подписании опытного игрока и выиграли конкуренцию за Батюма у «Голден Стэйт Уорриорз», «Торонто Рэпторс», «Юты Джаз» и «Милуоки Бакс».
31-летний Батюм выступал 12 лет в НБА в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Шарлотт Хорнетс», в среднем за карьеру в лиге он набирал 11,6 очка, 5,2 подбора и 3,8 передачи. Николя реализовал 43,4% бросков с игры и 35,7% из-за дуги. В прошлом сезоне он набирал 3,6 очка, проведя худший год в карьере и заработав репутацию игрока с одним из худших контрактов НБА.
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