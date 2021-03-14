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«Бруклин» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена, «Милуоки» победил «Вашингтон»

«Бруклин» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена, «Милуоки» победил «Вашингтон»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 100:95.

В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (24 очка, 10 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг (18 очков) и Деандре Джордан (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными в игре были Джерами Грант (22 очка), Саддик Бей (13 очков) и Дилон Райт (13 очков).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 125:119. В составе «Бакс» лучшими на паркете были Яннис Адетокунбо (33 очка, 11 подборов и 11 передач), Джру Холидэй (18 очков) и Крис Миддлтон (16 очков). У «Уизардс» самыми результативными в игре стали Рассел Уэстбрук (42 очка, 12 передач и 10 подборов), Руи Хатимура (29 очков и 11 подборов) и Алексей Лень (10 очков).

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 95
Детройт Пистонс
Детройт
Бруклин Нетс: Харден - 24, Ирвинг - 18, Шамет - 15, Джордан - 14, Харрис - 10, Клэкстон - 8, Грин - 5, Браун - 3, Джонсон - 3, Гриффин, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
Детройт Пистонс: Грант - 22, Бей - 13, Райт - 13, Пламли - 11, Макгрудер - 10, Стюарт - 9, Эллингтон - 9, Джексон - 8, Джексон, Думбуйа, Ли, Окафор, Сирвидис, Смит, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
119 : 125
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 42, Хатимура - 29, Лень - 10, Нето - 10, Авдия - 9, Мэтьюз - 9, Браун - 5, Бонга - 3, Лопес - 2, Бил, Брайант, Вагнер, Гилл, Дав. Бертанс, Робинсон, Смит, Уинстон
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Холидэй - 18, Миддлтон - 16, Портис - 14, Коннотон - 11, Лопес - 11, Дивинченцо - 10, Форбс - 10, Огастин - 2, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон
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