«Бруклин» обыграл «Детройт» благодаря трипл-даблу Хардена, «Милуоки» победил «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 100:95.

В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (24 очка, 10 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг (18 очков) и Деандре Джордан (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными в игре были Джерами Грант (22 очка), Саддик Бей (13 очков) и Дилон Райт (13 очков).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 125:119. В составе «Бакс» лучшими на паркете были Яннис Адетокунбо (33 очка, 11 подборов и 11 передач), Джру Холидэй (18 очков) и Крис Миддлтон (16 очков). У «Уизардс» самыми результативными в игре стали Рассел Уэстбрук (42 очка, 12 передач и 10 подборов), Руи Хатимура (29 очков и 11 подборов) и Алексей Лень (10 очков).