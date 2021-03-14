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«Даллас» обыграл «Денвер», трипл-дабл Сабониса принёс «Индиане» победу над «Финиксом»

«Даллас» обыграл «Денвер», трипл-дабл Сабониса принёс «Индиане» победу над «Финиксом»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 103:116. В составе «Маверикс» самыми результативными стали Кристапс Порзингис (25 очков), Лука Дончич (21 очко и 12 передач) и Джош Ричардсон (20 очков). У «Наггетс» наиболее заметными на площадке стали Никола Йокич (26 очков и 11 передач), Майкл Портер (23 очка) и Уилл Бартон (23 очка).

В другом матче игрового дня «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 122:111. В составе победителей лучшими на площадке были Малкольм Брогдон (25 очков), Домантас Сабонис (22 очка, 13 подборов и 10 передач) и Дуг Макдермотт (22 очка). У «Санз» наиболее заметными в игре были Девин Букер (20 очков), Дарио Шарич (17 чоков) и Деандре Эйтон (14 очков и 12 подборов).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Вашингтон» – «Милуоки» (119:125), «Бруклин» – «Детройт» (100:95), «Шарлотт» – «Торонто» (114:104), «Атланта» – «Сакраменто» (121:106), «Миннесота» – «Портленд» (121:125).

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
103 : 116
Даллас Маверикс
Даллас
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Бартон - 23, Портер - 23, Маррей - 10, Грин - 5, Дозьер - 5, Миллсэп - 5, Бол - 3, Ховард - 3, Кампаццо, Моррис, Ннаджи, Уиттингтон, Харрис, Хартенштайн, Хэмптон, Чанчар
Даллас Маверикс: Порзингис - 25, Дончич - 21, Ричардсон - 20, Брансон - 12, Финни-Смит - 11, Клебер - 8, Хардуэй-младший - 8, Пауэлл - 6, Бёрк - 5, Бей, Грин, Джонсон, Ивунду, Коли-Стайн, Марьянович, Терри, Хинтон
НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 122
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз: Букер - 20, Шарич - 17, Бриджес - 14, Надер - 14, Эйтон - 14, Пэйн - 9, Мур - 8, Пол - 8, Картер - 3, Камински - 2, Краудер - 2, Александер, Гэллоуэй, Джонсон, Смит
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Макдермотт - 22, Сабонис - 22, Тёрнер - 16, ЛеВерт - 13, Холидэй - 10, Самнер - 5, Холидей - 5, Битадзе - 2, Макконнелл - 2, Боуэн, Леке, Лэмб, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
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