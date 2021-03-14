«Даллас» обыграл «Денвер», трипл-дабл Сабониса принёс «Индиане» победу над «Финиксом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» обыграл «Денвер Наггетс» со счётом 103:116. В составе «Маверикс» самыми результативными стали Кристапс Порзингис (25 очков), Лука Дончич (21 очко и 12 передач) и Джош Ричардсон (20 очков). У «Наггетс» наиболее заметными на площадке стали Никола Йокич (26 очков и 11 передач), Майкл Портер (23 очка) и Уилл Бартон (23 очка).
В другом матче игрового дня «Индиана Пэйсерс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 122:111. В составе победителей лучшими на площадке были Малкольм Брогдон (25 очков), Домантас Сабонис (22 очка, 13 подборов и 10 передач) и Дуг Макдермотт (22 очка). У «Санз» наиболее заметными в игре были Девин Букер (20 очков), Дарио Шарич (17 чоков) и Деандре Эйтон (14 очков и 12 подборов).
Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Вашингтон» – «Милуоки» (119:125), «Бруклин» – «Детройт» (100:95), «Шарлотт» – «Торонто» (114:104), «Атланта» – «Сакраменто» (121:106), «Миннесота» – «Портленд» (121:125).
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