Расселл Уэстбрук и Яннис Адетокунбо повторили редкое достижение Леброна и Дончича

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Рассел Уэстбрук оформили трипл-даблы в матче регулярного чемпионата НБА… «Милуоки» одержал победы над «Вашингтоном» со счётом 125:119).



Адетокунбо набрал 33 очка, 11 подборов и 11 передач. Уэстбрук записал себе в актив 42 очка, 10 подборов и 12 передач. Адетокумбо и Уэстбрук стали шестой парой соперников в истории лиги, которые сумели оформить трипл-даблы с 30 очками. Ранее это делали Джеймс Харден и Трэй Янг (2020), Леброн Джеймс Лука Дончич (2019), Никола Йокич и Яннис Адетокунбо (2018), Джонни Керр и Дэйв Дебушер (1965), Оскар Робертсон и Ричи Герин (1961).

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