Ерёмин: команда ЦСКА сейчас играет отдельно от тренера

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин поделился мнением о ситуации в ЦСКА, которая сложилась в коллективе в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». По словам специалиста, главный тренер команды Димитрис Итудис не вполне контролирует процессы.

«Мне кажется, что команда сейчас играет отдельно от тренера: тренер сам по себе, игроки — сами по себе. Поэтому мы и видим такие перепады. Команда сейчас не такая управляемая, как это было в начале сезона. Все эти проблемы называются «внутренней химией».

Чувствуется, что Димитрис Итудис немного не в своей тарелке: нервничает, дёргается. И игроки то резко прибавляют, то сбавляют обороты. В последних матчах меня удивила защита — явно не цеэсковская», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».